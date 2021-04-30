Напередодні Земан заявив про дві версії вибухів на військових складах в країні, що обурило громадськість.

У Празі відбувся 10-тисячний протест противників політичного курсу чинного президента Мілоша Земана.

Про це пише DW.

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Організаторами заходу став громадський рух «Мільйон миттєвостей для демократії». За словами його представників, Земан віддає Чехію «просто в руки Росії», поширюючи «ті ж казки, що й російські дезінформаційні сайти і російська пропаганда».

Вони переконані, що надалі політичний курс Земана тільки шкодитиме безпеці держави. Учасники акції також підписували петицію, щоб віддати Земана під суд за звинуваченням у державній зраді.

Що спровокувало протести

Напередодні прем’єр Чехії Андрей Бабіш спростував слова Мілоша Земана, що у чеського слідства є дві версії вибухів на складах боєприпасів – необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних служб. За словами Бабіша, влада Чехії розглядає лише одну версію – причетність росіян.

Земана розкритикував і глава МВС Чехії Ян Гамачек. Він додав, що спроба пояснити «настільки складний випадок» у 8-хвилинній промові була «марною» і лише «порадувала Москву».

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Яна Ставська