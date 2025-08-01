Зал із золотими люстрами і розкішним оздобленням вміщуватиме 650 осіб

Президент США Дональд Трамп будує розкішний бальний зал у Білому домі, передбачувану вартість якого оцінюють у 200 мільйонів доларів. Як повідомляється на сайті Білого дому, витрати на цей проект покриють приватні спонсори, а також сам Трамп.

Будівництво бального залу розпочнеться у вересні і, за прогнозами, буде завершено "задовго" до закінчення терміну Трампа.

Новий бальний зал буде побудований на місці нинішнього Східного крила. При цьому загальна площа споруди становитиме близько 89 тисяч квадратних метрів, а місткість - 650 осіб, це втричі більше, ніж діючий зал Східного крила, розрахований лише на 200 осіб.

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На будівельних планах, якими поділилися в Білому домі, видно золоті люстри, що звисають у яскраво освітленій залі з розкішним оздобленням.

"Протягом 150 років президенти, адміністрації та співробітники Білого дому мріяли про великий майданчик для заходів у комплексі Білого дому, який міг би вмістити значно більше гостей, ніж дозволено зараз", - сказала керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, додавши, що Трамп має намір "розв'язати цю проблему заради майбутніх адміністрацій і американського народу".

Раніше Трамп заявляв, що "збирається побудувати бальний зал, про який у Білому домі мріють уже, напевно, років сто".

Дональд Трамп - новини

Раніше ЗМІ писали, що витрати на ремонт літака Boeing 747-8, який президент США отримав у подарунок від Катару, були таємно профінансовані за рахунок засекречених витрат Пентагону на оновлення ядерного арсеналу.

Як повідомляли представники ВПС США, кошти на модернізацію Air Force One взяті за рахунок переказу грошей з програми Sentinel, яка передбачає модернізацію застарілих наземних ядерних ракет США.

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