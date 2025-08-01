Трамп більш зосереджений на спробах домогтися припинення вогню, а не закінчення війни.

Після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп проголосив себе "президентом миру", неодноразово заявляючи, що гідний Нобелівської премії миру. Однак через шість місяців його президентства його досягнення явно неоднозначні, водночас йому не вдалося домогтися істотного прогресу в припиненні двох найскладніших воєн у світі - в Україні та в секторі Газа, пише The Wall Street Journal.

Пол Стерс, старший науковий співробітник із запобігання конфліктам у Раді з міжнародних відносин, заявив, що, хоча ініціативи Трампа гідні похвали, його підхід багато в чому був "несистематичним і ситуативним".

"Посередництво в досягненні припинення вогню - це не те саме, що побудова міцного миру", - додав Стерс. "Останнє зазвичай вимагає тривалих і кропітких дипломатичних зусиль".

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Другий термін Трампа ще тільки починається, але колишні чиновники і позаурядові експерти кажуть, що стиль ведення переговорів президента вже сформувався. Він багато в чому визначається особистими стосунками Трампа зі світовими лідерами і його погрозами застосувати економічний тиск або навіть силу в разі відмови. Він також відображає нетерпіння Трампа щодо тривалих переговорів, спрямованих на усунення фундаментальних причин найгостріших конфліктів у світі, і зосередженість на спробах домогтися припинення вогню.

"Є різниця між припиненням вогню і паузами та припиненням воєн", - заявив Денніс Росс, високопоставлений чиновник з питань миру на Близькому Сході. "Перший припиняє бойові дії, другий розбирається з причинами конфлікту й укладає угоди, які розв'язують розбіжності - або, принаймні, спонукає обидві сторони скоригувати свої підходи і виробляє modus vivendi".

Наразі основна увага в політиці Трампа щодо України приділяється тому, чи готовий Білий дім зробити жорсткі кроки відповідно до своїх дедалі жорсткіших заяв, пише WSJ.

"Риторика рухається в правильному напрямку, але ми ще не досягли мети", - заявив Деніел Фрід, колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту, який також був послом США в Польщі.

Цього тижня Трамп пригрозив запровадити високі мита для країн, які торгують із Росією, таких як Індія, щоб спробувати вплинути на розрахунки Путіна. Він також погодився з тим, що США можуть продати європейські країни протиракетні системи Patriot та інші системи озброєння для України.

"Однак Трамп також час від часу розмірковував про те, щоб умити руки в конфлікті, і деякі з найвірніших союзників президента не впевнені, наскільки твердо Білий дім готовий займати позицію щодо Росії в довгостроковій перспективі".

Трамп неодноразово нарікав, що його дипломатичні зусилля не привели до міжнародного визнання, якого колишній президент Барак Обама домігся 2009 року за свої "виняткові зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами".

"Це прагнення, якому деякі з партнерів Трампа по переговорах підігравали, прагнучи зміцнити зв'язки з Білим домом, і яке інші країни ігнорували на свій страх і ризик. Це вносить нову змінну в і без того складну дипломатичну систему", - підкреслює WSJ.

Війна в Україні - заяви Трампа

Нагадаємо, днями президент США заявив, що дає Росії 10-12 днів на досягнення домовленості про припинення вогню в Україні - інакше США запровадять жорсткі торговельні мита і вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Після останнього жорсткого удару РФ по Києву американський президент назвав дії Росії "огидними" і пообіцяв, що санкції точно будуть введені.

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