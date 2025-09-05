Зокрема, Словаччина й Угорщина купують російські енергоресурси, а це сприяє надходженню коштів для російської агресії проти України.

Президент США Дональд Трамп дуже незадоволений, що деякі країни Європейського Союзу купують російську нафту та газ, і цим допомагають воєнній машині Росії вести війну проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

"Вчора у розмові з президентом Трампом багато було про енергетичну безпеку, і як зменшити російські доходи. Президент Трамп був незадоволений тим, що європейці купують російську нафту і газ. І це стосується, зокрема, політики деяких європейських країн - і Словаччина, і Угорщина, і напевно ще є країни", - відзначив Зеленський.

Як додав президент України, сьогодні він про це говоритиме з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"І ми дуже сподіваємося, що й інші наші сусіди також почують відповідні сигнали", - сказав Зеленський.

Як наголосив президент України, Америка дуже незадоволена, що деякі країни допомають "руській машині війни" тим, що купують російські енергоресурси.

Зеленський відзначає, що закупівлю російських енергоресурсів треба зупиняти. З цією метою будуть проведені консультації.

"І вчора про це домовились по телефону - що професійні люди щодо санкцій від Європейського Союзу будуть зустрічатись з американськими представниками, і будуть обговорювати, як зупиняти всі канали торгівлі енергетикою з росіянами", - додав Зеленський.

За словами президента України, не дуже справедливо виглядає, що ЄС знаходить кошти на підтримку України, і від США вимагаємо запровадження санкцій, а з іншого боку - є ще канали, завдяки яким Росія торгує енергоресурсами, і з Європою теж.

Своєю чергою, Кошта підтвердив, що Трамп наголосив на тому, що дуже важливо припинити посилювати російські спроможності, які допомагають продовжувати війну через закупівлю європейцями російського газу та нафти.

"На європейському рівні ми скоротили на 80% споживання газу і нафти з Росії. Залишається 20%. І ми повинні працювати над цим. Більша частина цих 20% - це споживання з боку Угорщини. І найкращий шлях прискорити закінчення війни полягатиме у тому, якщо Угорщина теж припинить імпортувати російський газ і нафту", - наголосив Кошта.

Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту

Раніше The Guardian з посиланням на представника Білого дому писало, що президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам під час телефонної розмови, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та більше тиснути на Китай.

Зазначається, що лише за один рік Москва отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального до країн Євросоюзу. Також президент США закликав ЄС чинити більший економічний тиск на Китай, бо Пекін фінансово пітримує російську агресію проти України.

