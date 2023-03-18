45-й президент США накинувся на очільника окружної прокуратури, заявивши, що того, мовляв, фінансує Джордж Сорос.

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що наступного тижня його заарештує окружний прокурор Манхеттена.

У власній соцмережі Truth Social він закликав прихильників до протестів у зв’язку з цим.

"Провідного кандидата від республіканців та колишнього президента Сполучених Штатів Америки буде заарештовано у вівторок наступного тижні (21 березня – УНІАН). Протестуйте, поверніть нашу націю!", – заявив Трамп.

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Він також виступив з нічим не підкріпленими звинуваченнями на адресу окружної прокуратури Манхеттена, яку він назвав "корумпованою та політизованою". Також Трамп накинувся на її очільника Елвіна Брегга, заявивши, що того, мовляв, фінансує Джордж Сорос.

Трамп не повідомив подробиць про те, чому він очікує на висунення звинувачень. Як пише CNN. його команда юристів очікувала, що арешт станеться незабаром, і негласно готувалася до наступних кроків. За словами джерела, знайомого зі словами Трампа, 45-й президент США в приватному порядку поскаржився, що проти нього висунуть звинувачення лише через те, що окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг "ненавидить його".

За інформацією журналістів, деякі радники Трампа в приватному порядку радили йому не закликати до протестів, побоюючись, що це переросте в масові заворушення, як вже було 6 січня 2021 року в Капітолії.

Очікується, що колишній президент з’явиться на Манхеттені після пред’явлення офіційних звинувачень і виступить з промовою.

Дональд Трамп і Україна

Напередодні колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що балотування Трампа на виборах президента США 2024 року створює загрози для допомоги, яку Вашингтон надає Україні.

45-президент США заявляв, що дозволив би Росії оволодіти частиною України, виступав проти постачання танків в Україну, виступає проти зміни режиму Путіна в Росії. На його переконання, війна в Україні і проблеми, пов’язані із нею, є інтересом Європи, але не США.

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