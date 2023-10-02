Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги у війні, розв'язаній РФ.

Поки для Фінляндія не надходить безпосередньої загрози від Росії, але вона є непередбачуваною. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Yle.

"Треба бути готовим до того, що Росія може стати агресивною і непередбачуваною", - заявив глава уряду.

Орпо підкреслив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги у війні, розв'язаній РФ. Він зазначив, що незважаючи на деякі "ознаки втоми", таку ж позицію займають Європа зокрема і Захід у цілому.

Відео дня

"Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих в Європі", - зазначив прем'єр.

Фінляндія та Росія - новини

Як повідомляв УНІАН, Росія почала облаштовувати військові бази біля кордону з Фінляндією. Зокрема, ангари для обслуговування і зберігання техніки з'явилися на території гарнізону Алакуртті. Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що такі зміни не становлять загрози для країни.

Тим часом, голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен сумнівається, що РФ може стати демократичною державою, навіть якщо крісло президента перейде від Володимира Путіна комусь іншому. Вона зазначила, що "без Путіна" в Росії все може бути "навіть гірше".

Вас також можуть зацікавити новини: