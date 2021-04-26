Спікер і радник президента Туреччини Тайіпа Ердогана Ібрагім Калін зазначив, що заява президента США Джо Байдена про геноцид вірмен "просто обурює".
Читайте такожТуреччина засудила заяву Байдена щодо геноциду вірменПро це він заявив в інтерв'ю Reuters. "У найближчі дні і місяці будуть реакції різних форм, видів і ступенів".
"... ми будемо продовжувати реагувати на цю дуже неприємну, несправедливу заяву", - зазначив він, передає Українська правда.
Калін також сказав, що Туреччина відповість на заяву Байдена найближчим часом.
США визнали геноцид вірмен в Османській імперії
24 квітня президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.
Після цього міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони.
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