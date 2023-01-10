Вибухи прогриміли в Шебекіно.

Увечері в понеділок, 9 січня 2023 року, в Шебекіно Бєлгородської області Росії пролунали вибухи. Людям почали приходити смс-повідомлення від екстрених служб.

Як повідомляють російські Telegram-канали, жителів закликають спуститися в підвал або в укриття. При цьому офіційних коментарів поки немає.

Раніше також повідомлялося про те, що в Шебекіно зникла електроенергія.

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"Бавовна" в Росії

3 січня в Новому Осколі Бєлгородської області Росії горів військовий об'єкт. За інформацією очевидців, були чутні вибухи, схожі на детонацію боєприпасів.

2 січня Климовська РЕМ Брянської області РФ піддалася удару, в результаті чого було знеструмлено найближче селище. Влада Брянської області звинуватила в атаці Україну.

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