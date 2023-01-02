Постраждалих внаслідок прильотів немає.

Климовська РЕМ Брянської області піддалася ударам, в результаті знеструмлено сусіднє селище.

Влада Брянської області звинуватила в атаці Україну.

"Сьогодні вранці українським БПЛА була проведена атака на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби. В результаті завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, в селищі відсутня електрика", - написав він у телеграм-каналі.

"Бавовна" в Росії - втрати ворога в Україні

У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.

У новорічну ніч на Донеччині було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300-поранені. Удар було завдано по скупченню мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 17 280 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

Раніше УНІАН показував відео, як російський окупант придумав хитру схему, як втекти від українського дрона.

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