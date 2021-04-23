Водночас поки в адміністрації Байдена уникають відповіді про запровадження нових санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

У Білому домі не виключають можливості запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джейн Псакі, про що свідчить стенограма, розміщена на сайті адміністрації президента США.

Зокрема, Псакі запитали, чи адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість запровадження санкції проти російських олігархів, які, за твердженням критика Кремля Олексія Навального, наближені до президента РФ Володимира Путіна.

"Ми, зрозуміло, залишаємо за собою право запроваджувати нові санкції в майбутньому. Виконавчий указ, підписаний президентом минулого тижня, надає нам повноваження робити це стосовно осіб або підприємств", - сказала Псакі.

Також речниця висловила сподівання, що до опозиціонера Навального у колонії ставитимуться гуманно і в підсумку його звільнять.

Крім того, Псакі запитали, чи плануються нові санкції проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Я нічого не можу прогнозувати для вас", - сказала вона.

Американські санкції проти Росії

15 квітня США запровадили санкції проти 32 фізичних і юридичних осіб РФ за втручання у президентські вибори у 2020 році та інші акти дезінформації. Також обмежувальні заходи введено проти 5 осіб і 3 установ у зв'язку з окупацією Криму.

Крім того, США заявили про висилку 10 російських дипломатів, серед яких співробітники розвідки.

Агентство Bloomberg писало, що санкції можуть бути розширені на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими держбанками.

Американський президент Джо Байден пояснив, чому США 15 квітня не запровадили нові санкції проти російського газопроповоду "Північний потік-2".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко