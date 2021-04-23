Також речниця Білого дому висловила сподівання на звільнення російського опозиціонера Навального / фото REUTERS

У Білому домі не виключають можливості запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джейн Псакі, про що свідчить стенограма, розміщена на сайті адміністрації президента США.

Зокрема, Псакі запитали, чи адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість запровадження санкції проти російських олігархів, які, за твердженням критика Кремля Олексія Навального, наближені до президента РФ Володимира Путіна.

"Ми, зрозуміло, залишаємо за собою право запроваджувати нові санкції в майбутньому. Виконавчий указ, підписаний президентом минулого тижня, надає нам повноваження робити це стосовно осіб або підприємств", - сказала Псакі.

Також речниця висловила сподівання, що до опозиціонера Навального у колонії ставитимуться гуманно і в підсумку його звільнять.

Крім того, Псакі запитали, чи плануються нові санкції проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Я нічого не можу прогнозувати для вас", - сказала вона.

Американські санкції проти Росії

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Автор: Віталій Саєнко