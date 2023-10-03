У відомстві сподіваються, що морський агроекспорт можна буде наростити в наступні тижні.

Україна у вересні експортувала тимчасовим маршрутом через чорноморські порти 50 тис. тонн агропродукції.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. "Якщо ми подивимось на вересень, то вдалось цим шляхом вивезти приблизно 50 тис. тонн. Цей шлях тільки зараз розвивається, сподіваємось, він буде і надалі розвиватись, і можна буде вийти на багато вищий показник уже в наступні тижні", – сказав він.

Для порівняння, допоки діяв "зерновий коридор", Україна могла експортувати значно більші об'єми зерна. Так, у червні 2023 року, за даними УКАБ, ми експортували Чорним морем 2 млн збіжжя (і це далеко не рекордний показник за увесь час роботи угоди). Місяцем пізніше, у липні, коли росіяни почали блокувати судна з зерном та остаточно вийшли з "зернової угоди", обсяги експорту "коридором" впали до 292 тисяч тонн.

Відео дня

Звісно, у порівнянні з даними червня і липня, 50 тисяч тонн, які Україні вдалося експортувати у вересні - малий показник. Втім, враховуючи, що у серпні експорт Чорним морем взагалі припинився, можливість його відновлення та поступового нарощування за рахунок тимчасового маршруту дозволить хоча б частково розвантажити річкові порти та наземні пункти пропуску на західних кордонах нашої держави.

За словами першого заступника міністра АПК Висоцького, Україна і надалі не розглядає жодні варіанти співпраці з РФ щодо повноцінного агроекспорту морем, натомість працює над цим питанням з ООН, Туреччиною та іншими західними партнерами.

Агроекспорт з України морем

У серпні ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден, в першу чергу для тих, що перебувають в портах Великої Одеси з 2022 року та не змогли вийти у море через військову агресію РФ.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше таке судно - контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконга, після нього - ще чотири судна.

У вересні з порту Чорноморськ вийшло ще одне судно з зерном. Ще п’ять іноземних балкерів чекали на завантаження.

З портів Великої Одеси вийшло кілька суден з продовольством. Згодом одне з цих суден (Resilient Africa) вже вийшло "гуманітарним коридором" в напрямку Босфору з 3 тис. пшениці. Друге судно (балкер Aroyat) тоді завантажувалось українською пшеницею для Єгипту, після цього воно вийшло до Туреччини.

Згодом всупереч агресії РФ з портів Великої Одеси вийшло кілька суден з продовольством.

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, тимчасовим зерновим коридором вже почали заходити приблизно в 10 разів більші кораблі, ніж тиждень-півтора тому. Що свідчить про те, що ринок почав довіряти цьому коридору та українським військовим.

Вас також можуть зацікавити новини: