Щонайменше 60 людей загинули в результаті аварії пасажирської баржі на річці Конго.

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Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, всього на борту баржі перебувало понад 700 осіб. Близько 300 вижили були знайдені недалеко від місця аварії в провінції Май-Ндомбе на заході країни, але ще 240 пропали безвісти.

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Переклад: Катерина Лиманська