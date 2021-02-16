На річці Конго перекинулася баржа з 700 пасажирами на борту / фото ua.depositphotos.com
Щонайменше 60 людей загинули в результаті аварії пасажирської баржі на річці Конго.
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Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, всього на борту баржі перебувало понад 700 осіб. Близько 300 вижили були знайдені недалеко від місця аварії в провінції Май-Ндомбе на заході країни, але ще 240 пропали безвісти.
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