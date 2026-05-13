У яку суму обходиться Україні один день війни: Сибіга дав відповідь

Щоб закінчити війну – треба посилювати тиск на Росію різними інструментами.

Україна прагне завершити повномасштабну війну, яку розпочала Росія, оскільки один день війни для нашої держави коштує 450 мільйонів доларів. Проте найвища ціна, яку Україна сплачує для захисту Європи і не тільки – це кров українських солдатів. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час виступу на конференції Польського інституту міжнародних справ (PISM) Strategic Ark.

"Ми знаходимося у ключовому моменті, у переломному моменті. Ми дуже близькі до того моменту, коли час може почати працювати на нас", - наголосив Сибіга.

Водночас, як визнав міністр, російська економіка є вразливою, але ще не настала критична стадія.

"Так, вони мають втрати на полі бою, але там також щось відбувається. Нещодавно ми помітили певні обмеження в їхніх соціальних мережах. Ми бачимо деякі факти щодо підтримки Путіна з боку його населення. Вона зменшується. І знову ж таки, у нас є наші розвідувальні дані, у нас є оцінки від наших партнерів – там щось відбувається. Тож ми також маємо імпульс, аби посилити наш тиск", - зазначив Сибіга.

На його переконання, йдеться про переломний момент, аби добитися миру.

"І цей рік може стати ключовим для досягнення миру. Ще раз, для нас, для України, один день війни коштує приблизно 450 мільйонів доларів", - наголосив глава МЗС.

Як підкреслив Сибіга, зараз кров’ю українських солдатів пишеться історія не лише Європи. І втрата життів є найскладнішим для України:

"Ми хочемо закінчити цю війну, знову ж таки, і єдиний спосіб – це зміцнити, посилити тиск на Росію різними інструментами".

Як повідомляв УНІАН, російський лідер Володимир Путін 9 травня натякнув, що війна в Україні може скоро закінчитися

Утім, аналітики американського Інституту вивчення війни, поки що немає жодних ознак того, що Росія має намір завершити конфлікт. А заяви Путіна, ймовірно, розраховані на внутрішн. аудиторі., яка все більше відчуває наслідки більш ніж чотирирічної війни та нездатності Росії відбити українські удари на великі відстані.

