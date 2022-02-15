За словами Пєскова, Україна - це лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін "готовий до переговорів".

Про це Пєсков повідомив у коментарі журналістам CNN.

На думку прес-секретаря Кремля, "Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії".

"Фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. І Україна - це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий до переговорів", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав Путіну, що він бачить "шанс" для дипломатичного діалогу із Заходом з питань безпеки Росії, заявивши, що він рекомендує продовжувати такі зусилля.

Нагадаємо, Лавров також повідомляв, що в РФ незадоволені першою частиною відповіді США щодо "гарантій безпеки". Відповідь Москви на пропозицію Заходу вже сформульована на 10 сторінках.

За його словами, відповідь Вашингтона складається з двох частин.

Вас також можуть зацікавити новини: