Наразі проросійський блогер Анатолій Шарій ховається в Іспанії.

В Генпрокуратурі Литви почали розслідування проти проросійського блогера Анатолія Шарія.

Про це пише литовське видання 15min.

"Розпочато досудове розслідування за статтею 216 Кримінального кодексу (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Розслідування організовує Управління розслідування фінансових злочинів, організатор прокуратури департаменту карного розшуку Генпрокуратури", – заявила представниця Генпрокуратури Литви Ріта Стундене.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін подав клопотання у литовські правоохоронні органи з проханням почати розслідування проти Шарія, якого звинувачують в ухилянні від сплати податків та отриманні грошей від РФ.

Додамо, що Шарій у 2012 році отримав політичний притулок в Литві. Нагадаємо, що в червні 2022 року восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність проросійської сили "Партія Шарія".

Наразі Шарій ховається в Іспанії. 4 травня його затримали на прохання українських правоохоронців, які внесли блогера до Інтерполу. Наступного дня підозрюваного у держзраді відпустили під підписку про невиїзд.

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