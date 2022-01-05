За даними ЗМІ, в центрі російської столиці виставили додаткові наряди поліції, автозаки та автобуси з поліцейським підкріпленням.

Московські правоохоронці затримали кілька людей, що вийшли на вулиці на підтримку учасників протестів у Казахстані.

Як пише BBC із посиланням на повідомлення російських ЗМІ та Telegram-каналів, силовикам було віддано розпорядження зупиняти всіх, хто демонструватиме солідарність з казахами та матиме при собі національні прапори або іншу символіку Казахстану.

При цьому в центрі Москви було виставлено додаткові наряди поліції, автозаки та автобуси з поліцейським підкріпленням.

Російський недержавний правозахисний медіапроект "ОВД-Инфо" повідомляв, що в Москві 5 січня поліцейські затримали активіста Антона Мальгаждарова через одиночний пікет біля посольства Казахстану. Чоловік виходив з плакатом "ШАЛ КЕТ", що в перекладі з казахської означає "Старий, йди".

Читайте такожУ Казахстані надзвичайний стан запровадили по всій країніПотім у соцмережах революційної Робітничої партії з'явилося повідомлення, що біля посольства Казахстану поліцейські затримали шістьох активістів партії через пікети солідарності зі страйкуючими в Казахстані. Активісти вийшли на пікети з плакатами "Що Актау, що Москва - лише боротьба дає права" і "Вся влада робочим".

За даними проекту, всіх сімох доставили в ОВС Басманного району. Увечері 5 січня з'явилася інформація, що всіх відпустили, взявши зобов'язання про явку в поліцію, а на активіста, який влаштував одиночний пікет, склали протокол за статтею про недбале зберігання паспорта.

Протести в Казахстані: що відбувається

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагали відставки президента, уряду і виступали проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, були затримані сотні людей.

Читайте такожПід час заворушень у Казахстані загинули 8 силовиків: як зараз виглядає Алмати (відео)Президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня було введено надзвичайний стан. Потім його ввели по всій країні.

5 січня Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Нурсултан Назарбаєв перестав бути головою Ради безпеки Казахстану.

Токаєв також підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку у країну.

В Алмати стартувала антитерористична спецоперація.

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