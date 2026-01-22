Бажання Трампа отримати Гренландію зловтішає Путіна: Atlantic пояснив, як це допоможе РФ

Трамп дав сигнал Путіну, що РФ потрібно лише почекати, і Захід може розійтися у різні боки.

Протистояння президента США Дональда Трампа з Європою навколо Гренландії дало російському диктаторові Володимиру Путіну чимало приводів для зловтіхи, пише The Atlantic.

Видання зазначило, що бажання Трампа взяти під контроль острів відвернуло увагу європейців від війни Росії проти України, змусивши Данію та її союзників використовувати свої військові ресурси для захисту Гренландії від США, замість того, щоб захищатися від російської загрози. І, як зазначив міністр зовнішніх справ РФ Сергій Лавров, ця суперечка також збільшила ймовірність розколу в НАТО – Альянсі, який Путін поставив собі за мету демонтувати.

Погрози Трампа щодо острову прозвучили для росіян як "поетична справедливість", оскільки вони підривають моральну перевагу, з якої Захід захищає Україну. Імперіалістичні претензії на територію союзника США полегшують для Путіна виправдання претензій Росії на Україну. А західні заклики до дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності звучать порожньо, коли країна, яка є опорою Заходу, настільки нахабно їх порушує.

Історичні аналогії Трампа узгоджується з виправданнями, які Путін наводив для своєї війни проти України: у 2022 році він заявляв, що Україна завжди була "природною частиною Росії" і не заслуговує на існування, як незалежна держава.

Журналісти відзначають заяву Лаврова про те, що захоплення Криму Росією є корисним прецедентом для США сьогодні. І частково Лавров має рацію, зазначають журналісти.

Ця ситуація, на думку видання, дає Москві чіткий сигнал: їм потрібно лише почекати, і Захід може розірватися на частини. Власне, про це і заявив Лавров: "У західному суспільстві накопичилася тенденція до кризи… Важко було уявити, що таке може статися".

Видання зазначило, що Лаврова рідко можна назвати щасливим. Але коли під час прес-конференції в Москві піднялося питання про Гренландію, Лавров ніби ожив, навіть дозволивши собі посмішку, коли говорив про імперські плани президента Трампа щодо датської території і реакцію союзників по НАТО.

Заяви Трампа щодо Гренландії: що відомо

Раніше після зустрічі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вводитиме нові мита проти Європи на тлі скандалу щодо Гренландії. Він також заявив про формування основи для майбутньої угоди щодо острову.

Тим часом Daily Mail пише, що Трамп вирішив заплатити по одному мільйону доларів кожному жителю Гренландії, аби ті підтримали ідею приєднання острову до США. Видання відзначає, що загалом на острові проживає близько 57 тисяч людей.

