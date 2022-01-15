Персонал припиняє роботу на 24 години.

У Нідерландах за кращий колективний договір страйкують співробітники пивоварної компанії Heineken - найбільшої в країні та другої найбільшої у світі.

Працівники страйкують на пивоварнях у Зотервоуде та Ден Бош. Персонал припиняє роботу на 24 години. Про це повідомляє місцеве видання NOS.

Працівники постачальника безалкогольних напоїв Vrumona, що входить до групи Heineken, також оголосили страйк. Наразі неясно, скільки саме співробітників бере участь.

Читайте такожУ США страйкують співробітники Apple: вони закликають відмовитися від купівлі "яблучної" продукціїЗа словами Мартена Коуденбурга, директора з питань постачання, страйк не призведе до порожніх полиць у магазинах. "Ми поставляємо безпосередньо з пивоварні для підприємств громадського харчування. Зараз ми живемо на складі для супермаркетів", - розповів він.

Страйкарі хочуть більшої заробітної плати для 1250 людей у ​​трьох бізнес-підрозділах, аніж пропонує Heineken. У вівторок переговори з цього питання зупинилися.

З минулого літа заробітна плата та умови працевлаштування обговорюються за трьома різними колективними договорами. Heineken не готовий підвищити заробітну плату більше, ніж на 1,5 відсотка цього року та 2 відсотки наступного року.

У компанії стверджують, що по них сильно вдарила коронакриза. Через карантин обороти в галузі громадського харчування різко впали. Крім того, Heineken доводиться стикатися з різким зростанням цін на сировину. До коронакризи було погоджено підвищення заробітної плати на 7,5 відсотка протягом двох років, але наразі цей колективний договір закінчується.

Однак працівники вважають загальне збільшення заробітної плати в 3,5 відсотка занадто низьким. У профспілці кажуть, що розуміють наслідки коронакризи, але також вірять, що працівники повинні брати участь у прибутках, адже у першому півріччі 2021 року компанія отримала півмільярда прибутку.

"Ми — здорова компанія, але якщо ви подивитеся на те, що ми заробили під час коронакризи, то це велика вм’ятина в порівнянні з тим, що ми зазвичай робимо. Так, ми відчуваємо біль від цього", - зазначив Коуденбург.

"Ми насправді не бачили, що це було важко. Ми зварили стільки ж пива, як і до кризи. Прибуток Heineken все ще дуже хороший, і це буде і в майбутньому", - своєю чергою зазначив співробітник компанії.

Профспілки оголосили, що учасники знову припиняють роботу наступного понеділка о 15:00. Вони планують страйкувати 72 години поспіль.

Останній страйк 1994 року

У 1994 році співробітники Heineken кілька днів страйкували. Навіть тоді профспілки та компанія не дійшли згоди під час колективних переговорів.

Цілими днями ворота заводів були заблоковані вантажівками через страйк, через що не могли здійснювати доставку пива.

Вас також можуть зацікавити новини: