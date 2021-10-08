За версією звинувачення, він особисто розстрілював радянських військовополонених і заганяв людей в газові камери.

Столітній колишній охоронець концтабору Заксенхаузен Йозеф С. постав перед судом у Німеччині. Він звинувачується у співучасті у вбивстві 3518 в'язнів у роки Другої світової війни.

За версією звинувачення, він особисто розстрілював радянських військовополонених і заганяв людей в газові камери.

Суд проходить при підвищених заходах безпеки в приміщенні спортзалу в'язниці Бранденбург-Герден.

Йозефа С. привезли на слухання в інвалідному візку, в руках у нього був портфель.

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Про обвинуваченого відомо мало. За повідомленнями газети Bild, він звільнився з полону в 1947 році і пішов працювати слюсарем в Бранденбурзі, в той час - території Східної Німеччини.

Центральний підрозділ з розслідування нацистських злочинів передав його справу у відання влади Бранденбурга в квітні 2019 року, а звинувачення йому були висунуті 26 січня цього року.

Незважаючи на вік Йозефа С., медекспертиза визнала його здатним брати участь у процесі в межах 2,5 годин на день.

Адвокат обвинуваченого Стефан Ватеркамп сказав, що його клієнт не стане робити ніяких заяв по суті звинувачень, але на засіданні суду в п'ятницю розповість про свої особисті обставини, що привели його на службу до нацистів.

Томас Вальтер, адвокат, який представляє інтереси кількох людей, які вижили в таборі і родичів жертв, висловив надію, що Йозеф С. передумає. "Він же не камінь, не машина, - сказав він. - Може, він ще що-небудь скаже".

Процес над Йозефом С. триватиме до січня 2022 року. На час слухань він залишиться на волі, і навіть у разі обвинувального вироку він, швидше за все, не потрапить за грати: 16 листопада Йозефу С. виповниться 101 рік, про що він з гордістю повідомив судді, передає Бі-бі-сі.

Служба Йозефа С. в концтаборі

Йозефу С. був 21 рік, коли він почав службу в концтаборі Заксенхаузен в 1942 році. У період з 1936-го по 1945-й рік у таборі утримувалося понад 200 тис. осіб, включаючи євреїв, циган, противників режиму і геїв.

Суд над колишніми службовцями концтаборів у Німеччині

Минулого тижня розпочався процес над 96-річною Ірмгард Фюрхнер, яка працювала особистим секретарем коменданта концтабору Штуттгоф на території окупованої Польщі.

За минулі півтора року перед судом постали ще два охоронці Штуттгофа - 93 і 97 років. Один з них - Бруно Дей - визнаний співучасником вбивства більше 5 тис. осіб і засуджений до двох років позбавлення волі умовно. Другого (ім'я не називається) суддя визнав непридатним для участі в слуханнях за станом здоров'я.

Закликати до відповіді нацистів нижчої ланки правосуддя Німеччини та інших країн почали близько 10 років тому. Прецедентом стала справа колишнього наглядача СС Івана Дем'янюка. Його визнали винним у тому, що в 1943 році він, будучи охоронцем в нацистському таборі смерті Собібор в Польщі, став співучасником вбивства понад 28 тис. євреїв. Слідство не надало доказів вбивств, скоєних особисто Дем'янюком.

До цього статті за потурання чи співучасть у злочинах нацизму не існувало, потрібно було довести пряме відношення обвинуваченого до злочинів.

Після справи Дем'янюка німецькі суди винесли кілька обвинувальних вироків на подібних підставах, а не за звинуваченням у вбивствах або злодіяннях, безпосередньо пов'язаних з окремими обвинуваченими.

Автор: Ірина Погоріла