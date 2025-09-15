За його словами, поки ми воювали, ніхто всерйоз не думав, що наступні вони і їм цей досвід знадобиться.

У Польщі з’являється частина політиків, які реально розуміють, що війна з Росією, якщо не неминуча, то дійсно дуже ймовірна, і вони до неї не готові, тож треба терміново переймати наш досвід. Про це сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Radio NV.

"Радислав Сікорський насправді взагалі належить до числа найбільш, скажімо так, адекватних, прагматичних політиків в сучасному світі. Він дуже чітко формулює, звертається до європейців, тобто навіть не тільки до поляків, він говорить, що нам всім слід поміняти парадигму і час прийняти те, що саме українці мають навчити нас, як протистояти Росії, а не навпаки", - сказав він.

За його словами, це логічно та очевидно.

Відео дня

"Було б трошки дивно, якби після майже чотирьох років, великої війни, не кажучи вже про до того ще вісім років "малої війни", хтось інший мав би кращий досвід протистояння росіянам, аніж ми. В цьому меседжі швидше важливо не те, що вони визнали нас інструкторами. Тут набагато важливіше, як на мене, те, що вони нарешті визнають, що їм треба в цьому вчитися. Бо дуже тривалий час вони жили в світі, який за нашою аналогією я називаю світ шашликів на травневі. І вони й досі в ньому живуть", - пояснив експерт.

Дикий підкреслив, що ми воювали, європейці дивились на це, хтось захоплювався, хтось ні, але головне, - що ніхто не приміряв на себе. За його словами, ніхто всерйоз не думав, що наступні вони і їм цей досвід знадобиться. І навіть більшість з тих, хто публічно озвучували, що таке може бути, насправді в це не вірили.

"От в них оцей світ шашликів на травневі всерйоз почав рушитися тільки після дронів в Польщі… В них з'являється частина політиків, які реально розуміють, що війна з Росією, якщо не неминуча, то дійсно дуже вже ймовірна, і що вони до неї не готові і треба терміново переймати наш досвід", - розповів експерт.

Українські оператори дронів навчатимуть поляків

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів з метою захисту від майбутніх атак з боку Росії.

За словами Сікорського, навчання будуть проходити в центрі НАТО, який знаходиться на території Польщі, оскільки там умови безпечніші, ніж в самій Україні.

Він додав, що Захід має враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.

Вас також можуть зацікавити новини: