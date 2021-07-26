Жінка зізналася, що у неї проблеми з алкоголем.

Жінці, яка в'їхала в мікроавтобус з українцями в Польщі, висунути обвинувачення. Її заарештували на три місяці.

Про це повідомляє RMF24.

ДТП сталася 24 липня на трасі біля польського міста Радомсько. Зіткнулися автомобіль Nissan Quashquai та мікроавтобус Volkswagen. На момент аварії в автобусі перебували дев'ять осіб, у тому числі сім українців. Всім пасажирам знадобилася медична допомога. Пізніше один українець помер.

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Станом на 26 липня в лікарнях залишаються четверо українців. При цьому один з них у важкому стані.

На допиті в прокуратурі 36-річна жінка зізналася, що у неї проблеми з алкоголем.

Суд заарештував підозрювану на три місяці. Жінці загрожує до 18 років в'язниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, на заході Польщі в озері Шперек потонув дворічний українець, поки його батьки спали. Інцидент стався у Великопольському воєводстві 15 Липня. 2,5-річний Владислав разом з батьками перебував у розважальному центрі "Лідо".

Автор: Анастасія Горбачова