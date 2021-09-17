Ще для дистанційного голосування в Росії потрібен мобільний телефон, якого у президента країни-агресора немає.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Однак, журналісти "Настоящего времени" звернули увагу на те, що годинник Путіна на відео і фото, на яких він зображений нібито в момент голосування, показують дату 10 вересня.

Зазначається, що дострокове онлайн-голосування на цих виборах не передбачено. А тиждень тому Путін ще не був на самоізоляції.

На додаток, видання "Медуза" пише, що на фото й відео ніде не видно мобільний телефон, який необхідний для віддаленого голосування, оскільки пароль повинен прийти по SMS. Більш того, сам Путін неодноразово говорив, що не користується телефоном взагалі.

"З'явилися припущення, що сам запис - це "консерви", тобто постановче відео за участю глави держави, яке зробили заздалегідь, а потім випустили під виглядом нового", - пише "Медуза".

Як зазначає видання "Дождь", після цього прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ нібито скористався для голосування телефоном одного з помічників. "У самого президента дійсно немає гаджета, але гаджети є у його помічників. Телефон одного з помічників був використаний для голосування. Тут все було абсолютно нормально", - сказав Пєсков.

Разом з тим журналіст "Дождя" Данило Сотніков відзначив, що коли Путін 13 вересня відвідував навчання "Північ" на полігоні в Нижньогородській області, годинник Путіна тоді показував 6-е число. "Здається, у Путіна дата просто відстає на тиждень", - припустив Сотніков.

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Який годинник носить Путін

Повідомляється, що в колекції Путіна знаходиться близько 11 моделей годинників різних брендів.

На сьогоднішніх фото на його руці - годинник Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date вартістю близько $12,5 тисяч. Цей годинник називають його улюбленими, і він часто з'являється у ньому на переговорах, важливих зустрічах і засіданнях.

Модель випустили в обмеженій кількості - усього 2005 одиниць. У нижній частині циферблата розташоване велике віконце дати, завдяки якому журналісти й звернули сьогодні увагу на розбіжність.

Також можна помітити, що президент країни-агресора для своєї зручності носить годинник на правій руці - щоб заводний механізм не натирав зап'ястя.

Вибори до Держдуми РФ для жителів ОРДЛО

Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

Автор: Олександр Топчій