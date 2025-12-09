Повітряне судно належало Міністерству оборони РФ.

Військово-транспортний літак Ан-22 зазнав аварії в Іванівській області Російської Федерації. На борту перебувало семеро осіб, повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на оперативні служби.

Попередньо, повітряне судно належало Міністерству оборони РФ.

Аварія сталася в районі Уводьського водосховища, фрагменти літака знайдено на воді, розповіло джерело ТАСС. За його даними, Ан-22 здійснював плановий обліт після ремонту.

Екіпаж Ан-22, що впав, попередньо, загинув. Пошуки тих, хто вижив, тривають, повідомляє Mash. Востаннє літак виходив на зв'язок об 11 ранку за московським часом. Через кілька годин після цього - звалився на землю у Фурманському районі.

В Іванівській області у вівторок під час обльоту після проведеного ремонту зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-22, підтвердило Міноборони Росії.

"Літак упав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Ан-22 - що про нього відомо

Радянський Ан-22 "Антей" - важкий турбогвинтовий транспортний літак, перший у світі широкофюзеляжний і найбільший у світі в цьому класі, який призначають для перевезення на великі відстані важкого і великогабаритного озброєння, військової техніки та особового складу, а також для висадки десантів. Літак розробили в 1960-х роках, а в серійному виробництві він був з 1966 по 1976 роки.

Катастрофа російських літаків

Минулого місяця в Карелії розбився Су-30 під час виконання навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув. Літак упав у лісі під Петрозаводськом недалеко від міського аеропорту.

