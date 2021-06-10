У російському Лісовому Свердловської області службовий автобус, який перевозив робітників, протаранив ворота підприємства іта збив людей, що знаходилися на зупинці.
Як пише «Інтерфакс» з посиланням на керівника прес-служби регіонального ГУ МВС Валерія Горєлих, у ДТП постраждали ще близько 15 осіб.
"Загинули шестеро людей та близько 15, попередньо, отримали травми різного ступеня тяжкості й доставлені в лікарню для надання необхідної медичної допомоги", - сказав він.
За попередніми даними, в автобуса відмовили гальма, тому він з гори протаранив ворота підприємства і збив людей, чия зміна вже закінчилася.
Читайте такожУ Японії машиніст залишив надшвидкісний потяг без керування: хотів у туалетТакож, попередньо встановлено, що автобус не пройшов своєчасно обслуговування, і у нього відмовили гальма. Водієві не вдалося утримати машину, і та вилетіла на зупинку.
У службі "швидкої допомоги" повідомили, що до медиків після аварії звернулися 15 осіб, їх госпіталізують.
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