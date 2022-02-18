Переговори почалися після того, як президент США Джо Байден попередив про "дуже високу" ймовірність російського вторгнення в Україну.

Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину, Францію та Італію, шукають способи захистити свою економіку в разі, якщо Західний альянс вдарить по Росії санкціями за агресію проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі проводить переговори з партнерами по ЄС про те, як пом'якшити вплив каральних заходів на ключові сектори економіки Італії, включаючи обговорення потенційних винятків для енергетичного сектора з деяких обговорюваних фінансових заходів.

Німеччина та Італія також прагнули захистити свій банківський сектор, а Рим замість цього запропонував націлюватися на окремих осіб, а не на широкий пласт російської економіки.

Переговори почалися після того, як президент США Джо Байден попередив у четвер, що ймовірність російського вторгнення в Україну "дуже висока", попри неодноразові запевнення Москви в тому, що вона не має наміру вторгатися. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що повний пакет санкцій ЄС готовий і отримав одностайну підтримку 27 держав-членів блоку.

"У нас підготовлений дуже жорсткий пакет", — сказав Боррель перед екстреною зустріччю лідерів ЄС в Брюсселі, додавши, що він "негайно" скличе зустріч, щоб офіційно прийняти їх, якщо це необхідно.

"Енергетика буде одним з найважливіших питань у цьому пакеті", — додав він.

Німеччина, Франція, Нідерланди і Польща входять до числа країн ЄС, які висловлюють заклопотаність з приводу наслідків введення санкцій щодо певних секторів, включаючи енергетику, сировину і банки. Росія є основним джерелом природного газу в Європі, і близько третини її експорту проходить по українських трубопроводах.

Минулого місяця Італія направила в Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, який готує потенційні санкції для блоку, неофіційний документ, в якому викладаються побоювання Риму з приводу того, як ці заходи можуть вплинути на економіку Італії, сказало одне з джерел.

ЄС уникає ділитися подробицями пакету санкцій з усіма своїми членами, вважаючи за краще консультуватися з ними в невеликих групах, щоб уникнути розбіжностей. За словами представника ЄС, лідери на саміті в четвер не збиралися детально обговорювати санкції.

Наприкінці зустрічі Драгі заявив, що країни Організації Північноатлантичного договору повинні залишатися єдиними щодо заходів, які необхідно вжити проти Росії у разі вторгнення.

"Нам потрібно зберігати твердість нашої стратегії стримування, щоб не показувати ніякої слабкості", - сказав Драгі. "Ми не можемо відмовитися від основоположних принципів НАТО".

Нагадаємо, раніше сьогодні віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: