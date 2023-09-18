Літак, створений за стелс-технологіями, швидше за все розбився після того, як пілот з невідомих причин катапультувався. Але військові не можуть його знайти і просять людей допомогти.

У штаті Південна Кароліна (США) військові шукають новітній винищувач F-35, після того, як його пілот з невідомих причин катапультувався. Одна з його відмінних рис - малопомітність - заважає знайти ймовірне місце падіння літака.

Як йдеться в повідомленні Об'єднаної бази Чарльстон, вони спільно з авіабазою морської піхоти Бофорт займаються пошуком літака F-35B Lightning II з 501-ї навчальної ескадрильї винищувачів морської піхоти. Його пілот благополучно катапультувався і в стабільному стані був доставлений в місцевий медичний центр.

Однак знайти сам літак поки не вдалося, тому військові просять людей повідомити будь-яку інформацію про ймовірне місце падіння.

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"Групи реагування на надзвичайні ситуації все ще намагаються знайти F-35. Громадськість просять співпрацювати з військовими і цивільною владою, поки пошуки тривають", - сказано в повідомленні бази Чарльстон.

Як пише The Washington Post, транспондер, який зазвичай допомагає виявити літак, не працював "з якоїсь причини, яку ми ще не визначили". "Саме тому ми опублікували публічний запит про допомогу", - повідомив представник Об'єднаної бази в Чарльстоні Джеремі Хаггінс.

F-35 є одними з найдосконаліших у світі винищувачів, відомих своїм гострим аеродинамічним корпусом і характеристиками невидимки, що захищають їх від виявлення.

"Літак створений за стелс-технологією, тому в нього інше покриття й інша конструкція, через що його складніше виявити, ніж звичайний літак", - сказав Хаггінс. Пізно ввечері в неділю він додав, що команди все ще шукають літак.

Хаггінс відмовився уточнити характер навчань, у яких брав участь пілот на момент інциденту. За його словами, справа знаходиться на стадії розслідування. Також невідомі причини, через які пілот катапультувався.

За словами Хаггінса, виходячи з останнього відомого місця розташування літака, пошуки зосереджені біля озера Молтрі, глибина якого становить 22,8 метра в найглибшій точці і більше 22 км у довжину в найширшій.

Літаки також є одними з найдорожчих у світі. Однак, поки неясно, скільки коштував літак, який зазнав аварії в неділю.

Відзначимо, що якщо після того, як пілот катапультувався, літак навіть продовжив політ на автопілоті, він вже повинен був впасти через те, що у нього закінчилося б паливо. Проте, його точне місцезнаходження залишається загадкою.

Інші катастрофи з F-35

Як повідомляв УНІАН, раніше винищувач F-35B розбивався в США в 2018 році. Тоді це була перша аварія найдорожчого винищувача ВПС США, яка також сталася в штаті Південна Кароліна поблизу авіаційної бази морської піхоти США Бофорт.

Тоді це було класифіковано як інцидент "класу А", який спричиняє збитки на суму 2 мільйони доларів або більше; повне знищення літака та загибель або повну незворотну втрату працездатності екіпажу літака.

А в 2022 році на авіабазі Хілл в американському штаті Юта зазнав аварії винищувач п'ятого покоління F-35 A Lightning II. Пілот літака встиг катапультуватися.

Винищувач F-35 - що відомо

F-35 - винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. ВПС США експлуатують їх із 2016 року.

Літаки створені в трьох модифікаціях. Модель винищувача F-35B - єдина в лінійці, яка здатна здійснювати вертикальну посадку. Крім цього, він потребує мінімальної дистанції для розбігу.

Модель F-35A - наземний винищувач для Військово-Повітряних сил зі "звичайним" зльотом і посадкою. А F-35C - це палубний винищувач для Військово-Морських сил.

За даними Reuters, вартість винищувача F-35A становить близько 79 мільйонів доларів.

Цікаві факти з історії

Раніше в історії бували випадки, коли бойові винищувачі продовжували політ після того, як пілот катапультувався. Зокрема, такий випадок стався в 1989 році з літаком Міг-23 ВПС СРСР, який вилетів з авіабази в Польщі. Через тимчасову відмову двигуна пілот катапультувався, проте сам літак продовжив політ, подолавши 901 кілометр над Німеччиною, Нідерландами і Бельгією перш, ніж у нього закінчилося паливо. Борт впав на ферму в бельгійському селі Беллегем, де загинув 19-річний бельгієць Вім Деларе.

Подібні випадки, коли пілот катапультувався через несправність, проте потім винищувач продовжував політ, відбувалися в різні роки в різних країнах з літаками різних марок.

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