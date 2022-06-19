Першою буде Варшава, а потім виставки відбудуться і в інших європейських містах

У Варшаві відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Polsatnews.

Він зазначив, що російські генерали хочуть, щоб у Лісабоні були свої танки.

"І ми допоможемо, щоб російські танки були в Європі, але як уламки", - наголосив Резніков.

За його словами, плануються виставки пошкодженої російської техніки у Європі.

Першою буде Варшава, потім виставки відбудуться і в інших європейських містах, таких як Берлін, Париж, Мадрид і Лісабон.

Міністр також розповів про шанси звільнити з російського полону захисників "Азовсталі" в Маріуполі.

"Ми чули, що росіяни дотримуються своїх зобов’язань за конвенцією про ув’язнених. Ми просто не знаємо, чи буде так довго", - додав міністр. Він пояснив, що захисники "Азовсталі" досі перебувають у в'язниці, але Україна веде переговори про їх звільнення.

Міністр додав, що з початку повномасштабної війни організовуються гуманітарні коридори та триває обмін полоненими.

Як повідомляв УНІАН, у Києві виставили знищену військову техніку російських окупантів.

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