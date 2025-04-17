Він заявив, що такі "двозначні" заяви повністю деморалізують решту демократичного світу.

Відмова Дональда Трампа прямо звинуватити Володимира Путіна в ударах по Україні "повністю деморалізує" демократичні країни. Як пише The Telegraph, про це заявив колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс, коментуючи "двозначну" реакцію президента США на ракетний удар Росії по Сумах, унаслідок якого загинули понад 30 мирних жителів.

"Я відчуваю огиду. Думка про те, що лідер вільного світу не може відрізнити диктатора, який замикає і вбиває своїх опонентів і вторгається в невинні демократичні країни, від самої країни, в яку вторглися", - сказав Шаппс подкасту One Decision.

Він зазначив, що така відсутність моральної ясності повністю деморалізує решту демократичного світу.

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"Я маю на увазі, що це свого роду "сіра пропаганда". Ми звикли чути таке від ІРА", - наголосив Шаппс.

Він також припустив, що обіцянка Трампа припинити війну Росії проти України була "умиротворенням" Путіна, і звинуватив його в тому, що він підвищує ймовірність китайського вторгнення на Тайвань.

"Ви, звісно, маєте розуміти, що якщо ви дозволите одному диктатору уникнути відповідальності, що, по-вашому, станеться, коли інший диктатор увійде в сусідню державу або державу, яка розташована прямо за океаном, і захопить її?.. Єдине, у що я вірю в Трампа, це те, що він не хоче, щоб Китай увійшов у Тайвань... ви підвищуєте ймовірність того, чого ви не хочете", - додав він.

Удар по Сумах і реакція Трампа

Уранці в неділю, 13 квітня 2025 року, російські окупаційні війська завдали удару по центру Сум. За даними глави Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ворог атакував місто двома ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Унаслідок удару загинуло 35 осіб, зокрема двоє дітей. Понад 120 людей постраждали. Російська атака також спричинила суттєві руйнування.

Водночас Трамп досить розмито прокоментував удар росіян по Сумах. Він заявив, що удар по Сумах був жахливим, і що йому сказали, що "вони зробили помилку". Водночас, президент США не уточнив, хто саме зробив помилку.

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