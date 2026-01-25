Спадщина СРСР допомогла Росії заморозити українців цієї зими, - ВВС

У попередні зими таких ударів по тепловій системі України не було.

В Україні в січні температура опустилася нижче -15°C, і Росія відразу почала наносити повітряні удари по енергетичній інфраструктурі, залишивши близько мільйона українців без опалення.

Як пише BBC, в такій ситуації становище України погіршує і водночас грає на руку РФ широко поширене використання централізованого опалення в багатоквартирних будинках, де вода нагрівається в іншому місці, а потім подається в радіатори.

Теплові станції в Україні величезні, і тисячі людей страждають, коли вони стають об'єктами атак російських окупантів.

Видання зазначило, що за заявою української сторони, всі такі електростанції вже зазнали атак.

Подібні атаки також порушують електропостачання, але хоча генератор або акумуляторна батарея можуть допомогти в цій ситуації, з опаленням все складніше, особливо коли немає електрики для роботи обігрівача.

До повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році близько 11 млн домогосподарств в Україні користувалися центральним опаленням, у порівнянні з 7 млн домогосподарств, що мають автономне опалення, повідомив виданню український експерт з енергетики Юрій Корольчук.

Що було за часів СРСР

Міста по всьому СРСР, включаючи Україну, стали центром масштабних програм, розпочатих у 1950-х роках з метою масового будівництва дешевого житла.

У міських пейзажах країн колишнього СРСР переважають дев'ятиповерхові житлові будинки, зібрані із залізобетонних плит, відомі як "панельні", або п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, відомі як "хрущовки". Україна, як і інші країни колишнього Союзу, успадкувала радянську систему опалення цих будинків і з тих пір нічого не змінилося в ній.

Опалення таких будинків забезпечується великими теплоелектростанціями. Саме вони виробляють як електроенергію, так і тепло. "Ці теплові електростанції не були спроектовані для ураження ракетами або безпілотниками, тому ці вразливості виявилися під час війни", - акцентував експерт.

За його словами, це нова тактика Росії, до якої раніше вона не вдавалася:

"У попередні зими таких ударів по тепловій системі не було. Вони траплялися лише зрідка і не були спрямовані безпосередньо на теплові електростанції".

Удари по енергооб'єктах України

З настанням морозів РФ активізувала ракетні та дронові атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури з метою залишити цивільних українців без опалення та електрики.

Зокрема, в результаті трьох недавніх масштабних ударів по Києву, більша частина багатоповерхівок залишилася без опалення. У столиці спостерігаються перебої з світлом.

