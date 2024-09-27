За даними британської розвідки, вже наступного року ситуація для російського диктатора Володимира Путіна стане набагато складнішою.

Україна може отримати дозвіл на удари вглиб території Російської Федерації західним озброєнням до початку зими. Такими очікуванням поділився міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", – сказав він в інтервʼю "Голосу Америки".

За даними британської розвідки, вже наступного року ситуація для російського диктатора Володимира Путіна стане набагато складнішою, додав Ламмі. Російська економіка в поганому стані. До того ж, кремлівському правителю "буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав".

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При цьому Ламмі відзначив успіхи України у цій війні.

"Їй вже вдалось відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна із Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюсь, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", – констатував очільник МЗС Великої Британії.

Удари по Росії: ви могли це пропустити

Заборона на удари ЗСУ західною зброєю по Росії розділила США та Європу. Видання The Washington Post писало, що обговорення цього питання у Вашингтоні викликало здивування серед партнерів США в Європі, деякі з яких публічно заявили про підтримку дальніх ударів по Росії.

Тим часом екс-директор ЦРУ, генерал США у відставці Девід Петреус вважає, що цей крок може точно змінити динаміку війни. Але він закликав бути обережними, щоб не створювати очікувань, які можуть не виправдатися.

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