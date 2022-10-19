У міністерстві закликали учасників першого європейського конгресу спорту і туризму докласти додаткових зусиль, аби посилити санкції на Росію та Білорусь на рівні урядів та міжнародних спортивних федерацій.

Заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков наголошує, що світова спортивна спільнота не повинна потрапити в оману удаваної "нейтральності" спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Як зазначається у Telegram-каналі міністерства, про це Чесноков сказав у ході панельної дискусії "Санкції проти Росії - значення для ходу війни та світу спорту" у день відкриття Першого європейського конгресу спорту і туризму у польському місті Закопане.

"Ми не повинні стояти осторонь, коли російські спортивні чиновники і "нейтральні" очільники РОК заявляють, що для членів національних збірних з видів спорту буде честю вбивати українців!" - наголосив заступник міністра.

Відео дня

За дорученням міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта Чесноков закликав усіх учасників заходу докласти додаткових зусиль, аби посилити санкційний тиск на Росію та Білорусь на рівні урядів та міжнародних спортивних федерацій.

Бойкот спортсменів з РФ та Білорусі: деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Гутцайт закликав світову спільноту заборонити росіянам та білорусам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях під нейтральними прапорами. Він наголосив, що своїм мовчанням російські і білоруські спортсмени підтримують війну в Україні.

11 липня міністр повідомив, що спортивні санкції проти Росії та Білорусі запровадили вже понад 100 міжнародних федерацій та асоціацій.

Раніше Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Бах підкреслив, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.