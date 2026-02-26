Китайський МЕШ-модем 'засвітився' на ще одному дроні окупантів, - Флеш

Обладнання того ж виробника раніше знаходили на "Шахедах", "Кубах" та інших БПЛА, а розвідка попереджала про можливі поставки сотень тисяч пристроїв.

На російському безпілотнику V2U виявили китайський МЕШ-модем – обладнання того ж виробника, яке раніше фіксували на дронах типу "Гербера", "Шахед", "Молнія" та "Куб".

Про це у Telegram повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій Флеш Бескрестнов.

За інформацією джерел, модем працює у діапазоні 1600–1800 МГц, однак його частотні параметри можуть бути змінені на інші. Це дозволяє адаптувати систему зв’язку під різні умови застосування та ускладнює протидію засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше українська розвідка повідомляла про переговори Росії з китайським виробником щодо контракту на постачання сотень тисяч МЕШ-модемів. Тоді такі обсяги здавалися малоймовірними, однак нині ці пристрої дедалі частіше фіксують на різних типах російських безпілотників.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН раніше Флеш повідомив, що на платі шахедного модему два підсилювачі на транзисторі та ланцюг живлення. Він підключив живлення та сигнал на вхід, утім не отримав нічого на виході.

"Ланцюг комутації прийом-передача керується сигналом від модуля керування. Ткнувся туди осцилографом, так і є. 5-вольтові імпульси", - написав експерт.

Він звернув увагу на транзистори. "Китайці пишуть 10-20 ват у рекламі модемів, але розігнати, мабуть, можна і більше", - зауважив Бескрестнов.

