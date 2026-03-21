Сіярто роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу, - WP

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки.

За словами співрозмовника видання, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому "оперативні звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Чиновник заявив журналістам, що завдяки таким дзвінкам "протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом переговорів на кожній зустрічі ЄС". Сіярто ж не відповів на запит журналістів про коментар.

У виданні нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня 2026 року, коли він зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Угорщина ухвалила резолюцію проти членства України в ЄС - що відомо

Нагадаємо, що раніше Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, яка відхиляє членство України в Європейському Союзі. Спікер угорського уряду Золтан Ковач заявив, що підтримку резолюції висловили 142 депутати.

Згідно з резолюцією, Україна не повинна бути прийнята до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни, і її вступ "ризикує зробити Європейський Союз прямою стороною конфлікту".

Пізніше Міністерство закордонних справ України відповіло, що угорська резолюція про відмову від підтримки вступу нашої країни до Євросоюзу не змінює правил ЄС і не матиме юридичної сили, щоб вплинути на процес євроінтеграції України.

