Україна навчить союзників на Близькому Сході збивати 'Шахеди', - ISW

Досвід боротьби українських військових з "Шахедами" стає затребуваним у світі, тоді як на фронті ворог активізував механізовані штурми.

Україна розпочинає масштабну програму з передачі бойового досвіду країнам Близького Сходу. Як стало відомо зі звіту Інституту вивчення війни, 9 березня, група українських експертів та військовослужбовців вирушає за кордон для проведення навчання місцевих підрозділів ППО.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що український досвід захисту неба - від збиття іранських дронів до перехоплення ракет, може стати спільним надбанням. Київ відкритий до співпраці, щоб допомогти партнерам краще підготуватися до сучасних повітряних загроз.

Ряд інших держав вже зацікавилися українськими технологіями для боротьби з повітряними загрозами. Зокрема, країни Перської затоки вивчають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів, розроблених спеціально для знищення "Шахедів". На думку аналітиків, найбільш імовірними замовниками можуть стати ОАЕ, Катар та Кувейт.

В ISW зауважують, що Україна стала світовим лідером за рівнем експертизи у протидії іранським повітряним ударам, зумівши перетворити бойовий досвід на системні технологічні рішення.

"Інституційні знання України дали змогу українським фірмам швидко розвивати й удосконалювати спроможності, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України є важливими не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників", - йдеться у звіті.

Ціна дронів та протидія їм

Раніше УНІАН писав, що аналітики відповіли на питання про реальну вартість іранських дронів-камікадзе, розвіявши міф про їхню надзвичайну дешевизну. Згідно з оприлюдненими даними, ціна одного безпілотника для Росії варіюється від 193 тисяч доларів при закупівлі великої партії до 375 тисяч доларів за одиницю. Висока вартість зумовлена значними витратами на логістику, організацію ліцензійного виробництва на території РФ та закупівлю іноземних комплектуючих.

Додамо, що Україна направила групу експертів та дрони-перехоплювачі до Йорданії, миттєво відреагувавши на прохання Сполучених Штатів. Володимир Зеленський зазначив, що така допомога надається в обмін на дипломатичну підтримку арабських країн у спонуканні Росії до припинення вогню. Наразі Київ володіє унікальними технологіями протидії "Шахедам", збиваючи близько 87% ворожих цілей під час масованих атак.

