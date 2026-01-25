Донбас не віддамо, потрібен компроміс, - Зеленський

За словами Зеленського, документ про американські гарантії безпеки вже повністю готовий, треба лише поставити підписи і ратифікувати.

Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів в Абу-Дабі.

"Моя позиція щодо наших територій незмінна", – наголосив він.

Разом з тим президент повідомив, що документ про американські гарантії безпеки для України вже готовий на 100%, лишилося тільки підписати його.

Відео дня

"Конкретні гарантії безпеки для України дають конкретні дати завершення цієї війни. (...) Документ готовий на сто відсотків. Ми очікуємо від партнерів сигналу щодо дати та місця його підписання. Після цього він буде переданий на ратифікацію до Конгресу США та українського парламенту", – повідомив Зеленський.

Мирні переговори з РФ: останні новини

Як писав УНІАН, ключовим питанням тристоронніх переговорів України, США та Росії, що пройшли цього тижня в ОАЕ, була майбутня доля Донбасу. Кремль вимагає передачі Україні решти підконтрольної їй частини Донецької області як ключову умову завершення війни, і наразі це є головною перешкодою для домовленостей. Москва просуває так звану "формулу Анкориджа", яка передбачає повний контроль Росії над Донбасом і заморожування фронту на інших ділянках.

За даними ЗМІ, під час цих переговорів сторони досягли певного прогресу у військовому блоці питань, однак у політичній частині, зокрема щодо територій, домовленостей поки немає.

Тим часом американці випромінюють упевненість (можливо удавану), що переговори принесли значний прогрес і справа рухається ледь не до особистої зустрічі Зеленського і Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: