Західним союзникам Києва необхідно узгодити додаткові поставки озброєння.

Українські військові ризикують втратити контроль над повітряним простором країни. Такий сценарій можливий, якщо Захід не відповість на прохання про додаткове озброєння.

Видання The Times пише, що надсекретні документи Пентагону, які просочилися в мережу, виявили слабкі місця української армії, і прозвучали тривожним дзвіночком. Вони показали, що Україні настільки не вистачає зенітних боєприпасів, що вона може втратити контроль над своїм небом на користь Росії вже наступного місяця.

Це не стало несподіванкою для солдатів, які утримували лінію від Сватового до Кремінної, де російські війська намагалися прорватися щодня після того, як у вересні вони були витіснені з більшої частини Харкова. Увага Кремля в той час була зосереджена на іншому: Південному фронті в Херсоні і "м'ясорубці" Бахмуті, де загинули тисячі солдатів з обох сторін.

Відео дня

Росія вже звернула увагу на скорочення поставок ППО України. Зимова кампанія зі знищення цивільної інфраструктури України, можливо, і не увінчалася успіхом, але вона призвела до концентрації засобів ППО над містами і ключовими об'єктами, в результаті чого лінія фронту практично не прикривалася

Водночас Росія вдосконалила свою "тупу" бомбу ФАБ-500, забезпечивши її крилами і системою GPS, яка дозволяє скидати її з бойового літака і самостійно добиратися до наміченої мети, при цьому літак ніколи не входить в повітряний простір України, а значить не ризикує бути знищеним. Саме така бомба, скинута з Су-34, стала причиною випадкового удару по російському місту Бєлгород, в результаті чого постраждали щонайменше три людини. Аналітики пов'язують зростання подібних інцидентів з різким збільшенням числа польотів російських військових.

Українські військові планувальники тепер задаються питанням, як можна забезпечити повітряне прикриття наземних військ в наступі, що насувається.

Ситуація на фронті станом на 22 квітня - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомив, що за добу 21 квітня захисники України відбили 53 атаки окупант. Росіяни намагалися йти в нступ на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Шахтарському напрямках, а найгарячішою точкою фронту залишається місто-фортеця Бахмут.

Водночас загальні бойові втрати РФ у війні проти України з 24 лютого 2022 року вже орієнтовно склали 185 730 чоловік особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: