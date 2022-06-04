Президент ФРН заявив, що через війну треба знайти "особливе рішення" для України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час робочого візиту до Німеччини зустрівся із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України. Той відповів щодо європейських перспектив країни.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

"Пане президенте, усі зміни в цьому світі роблять мрійники та фанати. Тому я хочу запитати у Вас: назвіть мені ще одну країну кандидата до ЄС, підтримка до членства якої в цій країні сягає 91%? І цих 91% не тому, що в нас війна, а тому що ми кладемо свої життя за цінності та принципи ЄС", - заявив Стефанчук.

При цьому голова парламенту зазначив, що не просить якогось привілейованого статусу для України, а хоче юридичного визнання щодо заслуг українського народу на шляху до євроінтеграції.

"Ми чітко розуміємо, що статус кандидата - це не статус члена. Ми готові після отримання цього статусу наполегливо працювати, фанатично працювати над удосконаленням нашої країни, над приведенням її до відповідності Копенгагенським критеріям. Зробити все для того, щоб Україна не була бідним родичем, а була повноцінним членом ЄС", - підкреслив Стефанчук.

Своєю чергою, Штайнмаєр зазначив, що Україні не треба бути песимістом щодо європейської перспективи.

"Ви знаєте, що наша міністр закордонних справ і федеральний канцлер заявили, що вони йтимуть на чолі цього потяга, який має привезти Україну до ЄС", — сказав Штайнмаєр.

Водночас, президент наголосив, що для нього і федерального уряду очевидно, що Україна знаходиться в особливій ситуації.

"Точиться війна. І це означає, що ми повинні знайти для України особливе рішення. Тому що ситуація абсолютно особлива. І це формулювання повинна внести Європейська комісія", - підкреслив він.

Також Штайнмаєр висловив захоплення мужністю українців у боротьбі за свою Батьківщину й пообіцяв виправдати їх сподівання стосовно зброї, фінансування та іншої допомоги, яка буде потрібна.

Нагадаємо, у Німеччині почали лунати заяви про відповідальність колишнього керівництва за позицію щодо РФ.

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