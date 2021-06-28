Для загиблого одесита Богдана Ковтуненка це був всього лише другий рейс.

В Індійському океані поблизу Шрі-Ланки під час пожежі на судні загинув український моряк.

Як повідомив УНІАН морський юрист Микола Гольбін, загинув 20-річний житель Одеси.

«Поблизу Шрі-Ланки загорілося судно MSC MESSINA (IMO 9074042, ISM Manager - MSC SHIPMANAGEMENT LTD) з нашими моряками, були три дні без зв'язку. У машинному відділенні загинув молодий моряк з Одеси», - сказав юрист.

Знайома загиблого Марина Ананська у соціальних мережах повідомила, що згорів одесит Богдан Ковтуненко.

«Добрий, усміхнений, наполегливий, завжди впевнено йде до своєї мети. Йому було 20 років. Це був його другий рейс, з якого він вже не повернеться ...», - написавши вона.

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За даними видання Seafarers Journal, вищеназване судно під прапором Ліберії йшло зі Шрі-Ланки до Сінгапуру, але 25 червня в машинному відділенні сталася пожежа. Зараз вся команда перебуває на борту аварійного судна, яке поки знаходиться на буксирі.

Судно MSC MESSINA прибуло до Коломбо 22 червня і вийшло з Коломбо (ECT) 23 червня о 15:45. Судно вивантажило 2 тис. контейнерів в порту Коломбо і перевозило тільки 38 контейнерів для розвантаження в Сінгапурі.

На борту MSC MESSINA перебувало 28 членів екіпажу.

MSC MESSINA (IMO: 9074042) - контейнеровоз, побудований у 1995 році (26 років тому) і плаває під прапором Ліберії. Його вантажопідйомність становить 4743 TEU, а поточна осадка - 8,6 метра, загальна довжина (LOA) становить 299,95 метра, а ширина - 37,1 метра.

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Автор: Лариса Козова