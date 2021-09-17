Тварин тренували за допомогою зразків поту пацієнтів з коронавірусом.

Службові собаки в аеропортах Об'єднаних Арабських Еміратів визначають пасажирів з коронавірусом. Тварин тренували на зразках поту пацієнтів з COVID-19.

Про це пише Reuters.

У червні в журналі Communications Biology оприлюднили дослідження, яке проходило в Дубаї. Згідно з даними вчених, рівень успішності виявлення людей з COVID-19 собаками склав 98,2%.

"Навчання було трохи складним: освоїти нову навичку на рівні міжнародних стандартів, а потім навчити цього собаку", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМедики Ізраїлю стверджують, що ревакцинація в 7 разів підвищує захист від госпіталізації з COVID-19В аеропортах ОАЕ всього працює 38 собак, які проводять близько 30-40 тестів в день.

Вакцинація від коронавірусу

У Британії медпрацівникам, людям старше 50-ти років та іншим групам ризику офіційно рекомендували зробити третю дозу щеплення, оскільки це допоможе виробити кращий імунітет перед зимовим сезоном. Єдине застереження - почекати хоча б півроку після другої дози. Третю, так звану бустерну дозу вже місяць колять в Ізраїлі і планують в багатьох інших країнах. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я попросила країни відмовитися від третіх доз до кінця цього року.

У США федеральних службовців зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу до 22 Листопада. У вказівках для федеральних установ, які були опубліковані на федеральному сайті, адміністрація заявила, що всі відомства повинні діяти оперативно, щоб їх співробітники були повністю вакциновані якомога швидше і не пізніше 22 Листопада.

15 Вересня у Франції вступає в силу обов'язкова вакцинація від коронавірусу для медиків. Нещеплених медпрацівників в країні залишилося близько 300 тис.у разі відмови від щеплення їм загрожують відстороненням від роботи без виплати зарплат.

Автор: Анастасія Горбачова