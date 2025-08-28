В ГУР розповіли, як це вдалося зробити.

В Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-м". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 "Буян-м" - носій крилатих ракет "Калібр", - сказано в повідомлення.

Зазначається, що бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів".

"У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування", - наголошують в ГУР.

Операції ВМС ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня, Військово-морські сили Збройних сил України знищили пункт базування російських безпілотників на території тимчасово окупованого Криму. Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму.

За попередніми даними, уражено до трьох ворожих безпілотних літальних апаратів "Mohajer-6" та два безпілотники "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обставини в акваторії Чорного моря.

