Може йтися про закриття портів для російських кораблів, нові санкції проти банків та компаній, важливих для російської економіки.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що союзники повинні домовитися про нову потужну хвилю санкцій проти Росії після того, як стало відомо про злочини російських військ у містах, які побували під окупацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у Варшаві на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

Ліз Трасс зазначила, що пізніше цього тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Групи семи та країн-членів НАТО, і там обговорять подальші дії.

"Ми повинні оголосити нову потужну хвилю санкцій. Реальність така, що в Росію все ще надходять гроші із Заходу, які підтримують військову машину Путіна. Це має припинитися", - наголосила Ліз Трасс.

За її словами, може йтися про закриття портів для російських кораблів, нові санкції проти банків та компаній, важливих для російської економіки.

"Це факт, що жорсткі дії - єдиний підхід, який може спрацювати. Це потрібно, щоб Путін програв в Україні, щоб ми побачили повне відведення російських військ, щоб Україна мала кращу переговорну позицію. Не може бути і мови про зняття санкцій, поки війська Путіна залишаються в Україні і над Європою нависає загроза російської агресії. Спершу потрібно, щоб Путін відвів війська, щоб Україна повністю відновила територіальну цілісність, щоб Росія більш не була здатна на нову агресію. Потрібен план відбудови України і притягнення винних до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді", - наголосила глава МЗС.

Раніше стало відомо, що члени ЄС обговорять нафтове ембарго після злочинів Росії у Бучі.

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