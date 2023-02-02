Вона стоятиме там до перемоги України.

В естонському місті Тирва встановили величезну піщану скульптуру президента України Володимира Зеленського.

Скульптура знаходиться в парку Свободи, повідомляє прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що жителі міста відкрили парк в червні минулого року і пообіцяли, що статуя буде стояти там до перемоги України у війні.

"Підтримка естонцями України непохитна - ознаки цього всюди в Естонії. Місцеві жителі в Тирві влаштували Парк свободи, присвячений Україні, з монументальною піщаною скульптурою президента Зеленського. Вони сповнені рішучості залишити його там до тих пір, поки Україна не виграє війну", - написала Каллас.

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Позиція Естонії у війні

Як відомо, країна з самого початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні допомогу і закликає інших це робити.

Ще до 24 лютого вони передали Україні протитанкові ракети Javelin, а в березні першими закликали ООН закрити небо України.

У квітні парламент Естонії визнав, що Росія вчинила геноцид проти українського народу. Країна передала Україні пакет допомоги, до якої увійшли протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни та інша зброя.

Нещодавно стало відомо, що уряд Естонії може надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро.

23 січня в Естонії заявили, що віддають Україні всі свої 155-мм гаубиці.

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