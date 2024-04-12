Таку пропозицію вніс міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати естонському парламенту Рійгікогу визнати Російську православну церкву терористичною організацією, щоб зрештою заборонити її діяльність у країні, повідомляє ERR.

"Ми повинні розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю в усьому світі", - сказав Ляенеметс, проводячи паралель з ісламістськими терористичними організаціями, які заявляють, що ведуть священну війну проти західного світу і його цінностей.

Водночас, додав міністр, Естонську православну церкву Московського патріархату, хоча вона й підпорядковується Московському патріархату, не буде визнано терористичною організацією, однак у такий спосіб буде розірвано зв'язки між ЕПЦ МП і Московським патріархом.

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"З огляду на наявний контекст, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує у своїй діяльності тероризм. Як наслідок, міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - сказав міністр.

Московський патріархат в Україні

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Народний депутат України Володимир В'ятрович зазначив, що текст законопроєкту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим у першому читанні урядовим варіантом. "Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, припинятиметься за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.

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