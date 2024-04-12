Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати естонському парламенту Рійгікогу визнати Російську православну церкву терористичною організацією, щоб зрештою заборонити її діяльність у країні, повідомляє ERR.
"Ми повинні розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю в усьому світі", - сказав Ляенеметс, проводячи паралель з ісламістськими терористичними організаціями, які заявляють, що ведуть священну війну проти західного світу і його цінностей.
Водночас, додав міністр, Естонську православну церкву Московського патріархату, хоча вона й підпорядковується Московському патріархату, не буде визнано терористичною організацією, однак у такий спосіб буде розірвано зв'язки між ЕПЦ МП і Московським патріархом.
"З огляду на наявний контекст, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує у своїй діяльності тероризм. Як наслідок, міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - сказав міністр.
Московський патріархат в Україні
Україна може остаточно "поставити хрест" на Російській православній церкві - Рада готується проголосувати за потрібний законопроект.
Народний депутат України Володимир В'ятрович зазначив, що текст законопроєкту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим у першому читанні урядовим варіантом. "Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, припинятиметься за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.