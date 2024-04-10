Визначаючи вторгнення в суто духовних термінах, РПЦ сподівається відбілити воєнні злочини, які скоюються в Україні.

Російська православна церква (РПЦ) оголошує "священну війну" Україні та західному світу. Про це у своїй статті для Atlantic Council пише політичний консультант, глава консалтинговой компании Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд.

Він нагадує про ухвалений нещодвано РПЦ указ, який "викладає намір Кремля знищити Україну, а також надає ідеологічний аргумент для ширшої конфронтації із західним світом".

"Його було видано під час з’їзду Всесвітнього російського народного собору, який очолює предстоятель РПЦ патріарх Кирило. Він називає вторгнення в Україну "священною війною" з явною метою знищення української незалежності та встановлення прямого російського правління", - зазначає автор.

За його словами, у документі з 3000 слів Росія згадується 53 рази, підкреслюючи дуже чітку спрямованість на інтереси російської держави.

"З духовної та моральної точки зору Спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія та її народ захищають єдиний духовний простір Святої Русі", — йдеться в указі.

У документі також підкреслюється статус України як частини "русского мира", водночас наголошується на необхідності раз і назавжди знищити українську державність. Після завершення нинішньої війни, йдеться в ньому, "вся територія сучасної України має увійти до виключної зони впливу Росії. Необхідно повністю виключити можливість існування на цій території ворожого Росії та її народу політичного режиму".

"Визначаючи вторгнення в суто духовних термінах, РПЦ сподівається відбілити воєнні злочини, які скоюються в Україні, і залучити більше простих росіян до добровольців. Нещодавнє оголошення Москвою священної війни також надсилає безпомилковий сигнал усім на Заході, хто все ще вірить у можливість досягнення якогось компромісу з Кремлем. Хоча Путін спочатку намагався виправдати вторгнення як прагматичну відповідь на розширення НАТО, тепер очевидно, що він розглядає війну як священну місію і не зупиниться, доки Україну не буде стерто з карти Європи", - резюмує автор.

РПЦ і війна в Україні

Наприкінці березня Російська православна церква створила для росіян нову ідеологію. РПЦ схвалила ідеологічно-політичний документ, в якому наголошується, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку РФ протягом XXI століття.

Раніше РПЦ випустила дитячу книгу про "ворогів Росії" та "благословенну смерть" в окопі. До видання увійшли цитати про те, що смерть на війні нібито змиває усі гріхи з людини.

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