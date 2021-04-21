Медичних працівників переведуть на їх попереднє місце роботи.

В Ізраїлі закрили залишилися COVID-відділення, оскільки рівень зараження коронавірусом продовжує знижуватися.

Читайте такожВ Одесі займатимуться реабілітацією тих, хто перехворів килимомПро це пише Ynet.

У понеділок медичний центр імені Хіллеля Яффе в Хадері і медичний центр Баруха Паде в Тверії остаточно закрили.

Решту пацієнтів перевели на лікування у відділення терапії.

Медичних працівників переведуть на їх попереднє місце роботи.

"Якщо виникне необхідність, ми знову відкриємо відділення, але сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - зазначили в лікарні.

Відзначається, що після проведення 24000 тестів в понеділок було виявлено тільки 93 нових випадків вірусу, що вказує на позитивний результат в 0,3%.

Всього по країні зараз госпіталізовано з COVID-19 308 осіб, з них 187 у важкому стані і 113 на апаратах штучної вентиляції легенів. Це найнижча кількість серйозних пацієнтів з COVID-19 з липня 2020 року.

Коронавірус в Ізраїлі

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Автор: Людмила Жерновська