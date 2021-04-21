В Ізраїлі закрили залишилися COVID-відділення, оскільки рівень зараження коронавірусом продовжує знижуватися.
Читайте такожВ Одесі займатимуться реабілітацією тих, хто перехворів килимомПро це пише Ynet.
У понеділок медичний центр імені Хіллеля Яффе в Хадері і медичний центр Баруха Паде в Тверії остаточно закрили.
Решту пацієнтів перевели на лікування у відділення терапії.
Медичних працівників переведуть на їх попереднє місце роботи.
"Якщо виникне необхідність, ми знову відкриємо відділення, але сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - зазначили в лікарні.
Відзначається, що після проведення 24000 тестів в понеділок було виявлено тільки 93 нових випадків вірусу, що вказує на позитивний результат в 0,3%.
Всього по країні зараз госпіталізовано з COVID-19 308 осіб, з них 187 у важкому стані і 113 на апаратах штучної вентиляції легенів. Це найнижча кількість серйозних пацієнтів з COVID-19 з липня 2020 року.
Коронавірус в Ізраїлі
- Дуже просто: лікар розповів про механізм вакцинації від COVID-19 в Ізраїлі
- Україна запропонувала Ізраїлю у себе випробувати вакцину від COVID-19
- Ізраїль назвав дату відкриття кордонів для перших іноземних туристів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram