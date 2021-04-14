Біля узбережжя США в Мексиканській затоці під час шторму затонув корабель, на борту якого було 18 людей.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Шістьох людей урятували відразу, а ще дванадцятьох рятувальники шукають уже понад півдоби.
Сигнал "SOS" судно подало вчора пізно ввечері. Зазначимо, що останні кілька днів у Мексиканській затоці лютує негода – шторми й торнадо.
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