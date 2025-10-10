ЗМІ нібито "накинули від себе спецефектів" навколо події з падінням літака, переконує російський військовий блогер.

У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31. Екіпаж нібито діяв за інструкцією, оскільки посадка була неможливою, заявив російський блогер, повʼязаний з військово-повітряними структурами країни-окупанта, Fighterbomber.

За його даними, у МіГ-31 не вийшла ліва основна стійка шасі. Екіпаж спробував випустити її всіма доступними способами, але не вийшло.

"Посадка з однією невипущеною основною стійкою заборонена. Екіпаж за інструкцією відвів літак до зони катапультування і благополучно катапультувався. Звісно, отримав травми і зараз перебуває в госпіталі", - заявив Fighterbomber, уникнувши деталей щодо ступеню травмувань.

Відео дня

Блогер переконує, що ЗМІ нібито "накинули від себе спецефектів" навколо події з падінням літака.

Падіння Міг-31 в Росії

Як повідомляв УНІАН, ввечері 9 жовтня у Липецькій області Російської Федерації під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.

За даними пропагандистських видань, літак не ніс боєкомплекту і упав у лісовому масиві Чаплигинського району і спалахнув. Пожежу вже загасили.

Вас також можуть зацікавити новини: