Інцидент на кордоні Білорусі та Польщі трапився 18 грудня.

На кордоні Польщі та Білорусі мігранти намагалися незаконно прорватися на польську територію.

Про це йдеться в мікроблозі Twitter прикордонної служби Польщі.

"Вчора, 18 грудня, 76 осіб намагалися нелегально перейти кордон. На ділянці в Черемчі група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", – йдеться в повідомленні.

Раніше мігранти вже намагалися прорватися з Білорусі на польську територію.

Читайте такожЗ Білорусі до Польщі прорвалися десятки мігрантів – ЗМІНагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційної кризи.

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Автор: Світлана Закелова