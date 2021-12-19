На кордоні Польщі та Білорусі мігранти намагалися незаконно прорватися на польську територію.
Про це йдеться в мікроблозі Twitter прикордонної служби Польщі.
"Вчора, 18 грудня, 76 осіб намагалися нелегально перейти кордон. На ділянці в Черемчі група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", – йдеться в повідомленні.
Раніше мігранти вже намагалися прорватися з Білорусі на польську територію.
Читайте такожЗ Білорусі до Польщі прорвалися десятки мігрантів – ЗМІНагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.
В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.
Україна 23 листопада розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційної кризи.