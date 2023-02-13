Його планують відбудувати заново.

Місто Нурдагі в турецькій провінції Газіантеп, яке зазнало серйозних руйнувань внаслідок потужних землетрусів, які сколихнули країну 6 лютого 2023 року, повністю знесуть.

Як повідомляє турецький канал NTV, виконуючий обов'язки губернатора Осман Білгін заявив, що Нурдагі, яке знаходиться в 45 км на захід від міста Газіантеп, буде повністю знесено і відбудовано заново. Раніше там проживало 40 тисяч людей.

"У нас є дім. Він буде відбудований", - зазначив він.

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Білгін додав, що пошуково-рятувальні роботи в районах завалів тривають. За його словами, через 160 годин після потужних землетрусів вдалося врятувати 18-річного хлопця. Його дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

"Всі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять великий внесок. Тривають пошуково-рятувальні роботи під завалами в останніх 8 будинках в Нурдагі", - наголосив чиновник.

Землетруси в Туреччині

Біля 4-ї години ранку 6 лютого на південному сході Туреччини та в прикордонних районах Сирії сталися два потужних землетруси магнітудою більше 7. Після цього було ще декілька потужних підземних поштовхів та десятки афтершоків.

Станом на ранок 13 лютого повідомлялося про те, що в результаті землетрусів в Туреччині загинули 31643 людини, а в Сирії - понад 4500 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали.

За оцінками бізнес-груп, землетруси у Туреччині призведуть до збитків для національної економіки в розмірі понад 84 мільярдів доларів, або близько 10% ВВП.

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