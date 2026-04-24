Олігархи Орбана під загрозою: що буде з їхніми статками після зміни влади, - Bloomberg

Новий прем’єр Угорщини має намір перевірити мільярдні активи, накопичені за 16 років правління попередника.

Поразка уряду Віктора Орбана привернула увагу до найбільших фінансових бенефіціарів його режиму, які збагатилися за роки його правління. Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обіцяє масштабну перевірку їхніх активів, пише Bloomberg.

Зазначається, що деякі багаті бізнесмени країни вже адаптувалися до нової реальності, підтримуючи ініціативи нового уряду щодо запровадження податку на багатство.

Водночас інші представники колишнього оточення виглядають більш уразливими. Йдеться, зокрема, про зятя Орбана Іштвана Тіборца та його друга дитинства Лоренца Месароша. Новий прем’єр уже заявив про намір перевірити мільярдні активи, накопичені за 16 років правління попередника.

Під час передвиборчої кампанії Мадяр неодноразово згадував обох бізнесменів, обіцяючи розслідувати, як саме вони отримали свої статки. Тіборц, який зберігає бізнес в Угорщині у банківському секторі та логістиці, переїхав до США. Месарош, якого називали "гаманцем Орбана", побудував бізнес-імперію - від банківської справи до будівництва.

Мадяр, який переміг на виборах завдяки обіцянці викорінити корупцію та виправити економіку, планує перевірити процес накопичення багатств за останні 20 років і створити агентство для повернення активів, які могли незаконно продати або передати з державної власності.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, Месарош контролює частки в компаніях Opus Global Nyrt. та MBH Bank, вартість яких оцінюється щонайменше у 1,5 млрд дол. Після поразки Орбана їхні акції помітно впали. Основний актив Тіборца - приватна компанія BDPST Group, чистий капітал якої оцінюється приблизно у 100 млн дол.

Очікується, що перевірки нового уряду в Угорщині торкнуться не лише бізнесу. Мадяр також звинувачував провідних політиків правлячої партії у збагаченні себе та своїх сімей. Крім того, новообраний очільник уряду не виключає перевірок у центральному банку.

Видання Politico писало, що новообраний прем'єр-міністр Петер Мадяр переміг Віктора Орбана на виборах в Угорщині частково завдяки обіцянці перезавантажити відносини Угорщини з ЄС.

Раніше Мадяр пригрозив арештом ще одному союзнику Орбана - прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху. Він тоді заявив, що його країна зобов'язана взяти під варту Нетаньяху, якщо той ступить на угорську територію, перебуваючи в розшуку Міжнародного кримінального суду.

